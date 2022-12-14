雲達年度品牌活動 展示高速運算與AI在5大領域應用

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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠廣達旗下雲端伺服器大廠雲達科技今天舉行年度品牌活動，展示5G、高速運算及人工智慧解決方案在製造、醫療、高等教育、城市、娛樂等5大領域的實際應用成果，並展出液冷式機櫃與即將上市的新一代英特爾伺服器。

雲達科技總經理楊麒令透過新聞稿表示，5G與人工智慧（AI）的結合，在過去幾年已經驅動包括智慧製造、智慧醫療、智慧城市等創新，為企業提供數位轉型所需的技術平台。

楊麒令說，雲達了解不同垂直產業的特殊性，透過和生態系夥伴的技術整合，解決產業痛點，已經在全球多個場域驗證數位轉型的績效；未來將繼續推動數據驅動的數位轉型，並連結智慧邊緣和智慧雲端，協助企業極大化轉型績效。

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為解決不同產業對5G及AI應用的需求，雲達與多家台灣系統整合業者合作，以搭載英特爾科技的QCT OmniPOD 5G企業專網和QCT POD HPC & AI融合式平台為基礎設施，研發不同面向應用，例如與華電聯網合作結合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）眼鏡的模擬操作訓練系統，加速作業員上手速度，提升作業效率。

此外，雲達與台灣數位光訊科技集團合作，在中部地區打造5G專網攝影棚，透過直播結合台數科終端TV聯網機上盒，讓電視節目更具互動性與娛樂性。（編輯：林克倫）1111214