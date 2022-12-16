工業富聯子公司拚3大業務 購杭州鴻泰精密工業擴產

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海旗下工業富聯子公司富聯統合布局伺服器、太陽能和車用電子業務，收購關聯企業子公司杭州鴻泰精密工業股權，取得土地廠房後，規劃擴大產能。

鴻海15日晚間公告，工業富聯對子公司富聯統合電子（杭州）加碼投資人民幣1.8億元，富聯統合再向關聯企業商成公司（COMMERCIAL SUCCESS ENTERPRISES LIMITED）取得旗下子公司杭州鴻泰精密工業全數股權，交易金額約人民幣1.77億元。商成公司屬鴻海第三地轉投資控股子公司。

工業富聯今天公告訊息指出，杭州鴻泰精密工業先前布局新型電子元件，寬頻接入通訊系統設備，高階路由器，精密沖壓模具，可攜式微型電腦，數位相機，數位攝錄影機及關鍵零配件生產製造，不過目前已停產停業。

工業富聯表示，富聯統合主要產品是伺服器，客戶為中國大陸和海外多家通訊企業，在伺服器、太陽能逆變器、汽車電子等業務發展可期，富聯統合亟需土地擴建生產基地增加產能，富聯統合收購鴻泰精密工業，可較快使用鴻泰精密工業土地，加速廠房建設。

工業富聯指出，此次交易符合產業戰略布局，有利促進產能提升、市場拓展及新業務發展，符合公司及全體股東利益。（編輯：趙蔚蘭）1111216