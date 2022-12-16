打破保護區迷思 中油永安接收站海底珊瑚達130種[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：中油影城

（中央社記者曾智怡台北16日電）中油今天表示，今年委託國立中山大學調查發現，高雄永安天然氣接收站海底的珊瑚種類已達130種，顯見永安站雖非保護區，但因良好的保育及管理，生態成果媲美保護區，堪稱國際保育主流OECM（其他有效保育區）的代表性案例。

中油今天發布新聞稿表示，今年委託曾主持東沙國際海洋研究站、國內珊瑚知名學者國立中山大學教授宋克義團隊調查鑑種，發現永安站水面下珊瑚的種類豐富，共有11科、25屬、130種。中油表示，由於永安站屬於台灣西海岸的沙岸生態系，海底珊瑚種類之多，是足以媲美珊瑚礁生態系的海域。

中油表示，全世界造礁珊瑚約1600多種，台灣海域大約有500多種，永安站海底占130種，今天臉書發布的海底潛水影片，是今年9月底在永安站內實景拍攝，可見樹枝狀的軸孔珊瑚、葉片狀的表孔珊瑚、網狀的腦紋珊瑚及樹欉狀的鹿角珊瑚等，綠島的明星魚種波氏燕魚也在永安站港內出現。

根據宋克義團隊潛水調查，永安站的珊瑚多分布在水深5公尺以下的海域，許多都長在消坡塊上，分析其原因，主要在於消坡塊提供珊瑚生長所需的硬基質；防波堤也保護珊瑚，讓珊瑚不致被猛烈的風浪襲擊，並讓港內的水質靜穩，有助於降低水濁度，上述均有利於珊瑚生長。

此外，中油同時在永安港進行3項能源運用，包括空氣液化、冰水空調系統及壓力發電，不但年省1.5億元電費、減少碳排3.1萬噸，氣化液態天然氣的冷排水水質相當好，被當地石斑魚養殖戶稱為「鑽石水」，是永安石斑年產值達15億元的關鍵功臣，中油也利用永安的冷排水試養海藻，讓冷卻水再利用，達到減碳效果。

中油表示，過去大多數人認為只有劃設保護區才能保護生態，不過，永安站已打破迷思，因為良好而嚴格的保育及管理，不但讓永安站海域生態更豐富，還對減碳、石斑魚養殖及海藻養殖等有所貢獻。（編輯：林淑媛）1111216