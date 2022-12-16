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股匯齊跌 新台幣貶8.5分收30.71元

2022/12/16 18:30
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）美國聯準會一如市場預期升息2碼，但預期利率要到2024年才會調降，鷹派基調不變，美股慘摔，台灣股匯市今天同步下殺，新台幣兌美元收盤收在30.71元，貶8.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.775億美元。

美國聯準會（Fed）升息符合預期，但明年可能不降息的消息，潑了金融市場一頭冷水，美股四大指數齊跌，台股今天同步修正，盤中一度大跌286.36點，連破14700、14600、14500點整數關卡，但隨後跌勢收斂，加權指數終場收在14528.55點，下跌205.58點，14500點失而復得。

外匯交易員表示，外資今天賣超台股逾百億元，在匯市也擴大匯出力道，導致股匯齊跌，新台幣今天以30.700元開盤後，最低貶至30.765元，不過隨著匯價來到30.700元之上，出口商拋匯潮湧現，貶勢略有收斂，終場以30.71元作收。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值8.8分或0.29%，週線連二貶。

外匯交易員表示，台美利差因素加上全球經濟衰退的風險，均促使資金回流美元，但外資年底即將放長假，推貶新台幣匯價的力道不會太強，出口商實質拋匯需求也將提供支撐，短線新台幣預估會在30.500至30.800元的區間內整理。（編輯：楊凱翔）1111216

#美國聯準會
#美股
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