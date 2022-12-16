南台灣鎖定5大產業 經部：去年研發產值逾300億

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（中央社記者曾智怡台北16日電）為協助南台灣邁向低碳轉型，經濟部鎖定低碳智造、化合物半導體等5大產業技術領域，進行創新研發補助。技術處今天表示，去年研發成果創造產值逾新台幣300億元，未來4年將再投入150億元科專資源，提升南台灣經濟發展。

經濟部今天在工研院台南六甲院區舉辦「南台灣創新應用展」，規劃5大主題常態展示區，展出經濟部科技專案補助工研院研發的30項創新技術。

經濟部技術處處長邱求慧透過新聞稿表示，南台灣是製造業重鎮，產值約占全台1/3，鋼鐵、石化、紡織、電子等產業尤其長期扮演支撐地方經濟的要角。

邱求慧表示，經濟部十分重視南部科研布局，面對2050年淨零排放趨勢，特別鎖定南台灣邁向低碳轉型的主要5大產業技術領域，包括低碳智造、化合物半導體、智慧感測、先進雷射、下世代網通等，透過科技專案補助創新研發，去年已協助超過1000家南部廠商，完成567件技術服務案，創造超過300億元產值。

他進一步說，未來4年經濟部將再投入150億元科專資源，攜手工研院、學研單位及產業，共同提升南台灣經濟發展。

工研院資深副總暨協理胡竹生表示，工研院此次展出的亮點技術中，「3D-AI自動機器人」已與國內知名機器手臂大廠達明機器人合作，應用在國內外金屬加工、光電半導體、微電子等產業，預計3年創造超過40億元產品收入；「NIP+永續製造套件」協助國內製造業找出碳排放熱點，及實現第一級數據品質盤查。

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國內雷射設備大廠台勵福董事長林溪文表示，台勵福攜手工研院及千瓦級高能雷射源供應商㵢杰共同開發的「智能雷銲鋰電池模組規模化設備」，單設備年產可達10MWh，比傳統點銲製造節電20%、提高4到10倍產能、銲接良率達98%以上，可針對銲接鋰電池模組製程檢驗全程銲接品質監控。

林溪文說，此設備將是台勵福未來新廠的重大生產區塊，預計拉動電池產業升級，創造年產值10億元，讓國內雷射銲接應用發展，更具國際競爭力。（編輯：林興盟）1111216