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美股收黑 法人：逢節前效應台股氣氛觀望

2022/12/20 08:11
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（中央社記者江明晏台北20日電）市場擔心經濟衰退，美股4大指數收黑，台股19日加權指數下跌95.23點，收在14433.32點。法人指出，在長假將至的效應下，國際股市趨於整理，年底前預估台股氣氛較為觀望。

隨著愈來愈多的專家預測美國經濟衰退，市場也正等待本週稍晚公布的重要經濟數據和企業財報，投資人處於情緒低迷狀況，華爾街股市19日收盤挫跌。

道瓊工業指數下跌162.92點或0.49%，收32757.54點。標準普爾指數下挫34.70點或0.90%，收3817.66點。那斯達克指數挫跌159.38點或1.49%，收10546.03點。費城半導體指數下跌36.24點或1.37%，收2599.86點。

台股19日加權指數下跌95.23點，收在14433.32點，跌幅0.66%，守住半年線，成交值來到新台幣2065.91億元。三大法人同步賣超，合計賣超183.79億元。其中自營商賣超37.55億元，投信賣超7.33億元，外資及陸資賣超138.91億元。

法人指出，即將進入年底歐美市場耶誕和新年長假期間，這段期間歐美不會公布重要的經濟數據，在長假將至的效應下，國際股市趨於整理，年底前估台股氣氛較為觀望。（編輯：郭無患）1111220

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