投資信心回溫 國泰金：台股樂觀指數創8個月新高

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布12月國民經濟信心調查，防疫持續鬆綁，景氣展望與大額消費意願走升，加上美國經濟數據等有助於投資人信心回溫，台股樂觀指數從11月-22.4大幅回升到12月的1，創下今年5月以來新高。

國泰金調查顯示，隨著防疫管制持續放寬，景氣展望指數從11月-32.8上揚至12月的-8.8，現況指數也從11月-53.2走升至12月的-23；大額消費意願指數也從11月-2.3上升至12月的9.5。

房屋交易調查方面，賣房意願指數從11月-21.8微揚至-21.6，仍處於近15個月相對低點，買房意願指數則從11月-59.4小幅上揚至-53.6，為近6個月新高。

隨著本土疫情趨緩，政府防疫管制持續放寬，加上近期美國經濟數字及貨幣政策走向，有助投資人信心回溫。調查顯示，民眾的台股樂觀指數從11月的-22.4大幅回揚至1，創下8個月來新高，風險偏好指數也同步走升。

總體經濟部份，調查指出，民眾對於台灣今年經濟成長率的平均預期值為2.78%，較11月調查的2.65%上揚，76%民眾認為2022年經濟成長率會在2%以上；民眾認為今年平均通膨預期值為3%，低於11月調查值3.05%，92%民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2%，其中59%民眾則預期通貨膨脹率會高於3%。

國泰金調查時事題，詢問民眾對薪資調整幅度與年終獎金的預期。在明年薪資調幅部分，調查有67.3%民眾預期薪資將維持不變或下降，顯示民眾對明年調薪的樂觀程度比例較2021年下降。

調查顯示，58.5%的民眾認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較2021年調查增加9個百分點；預期會加薪的民眾比例從44.3%下降至32.7%，較2021年調查減少11.6個百分點；認為會減薪的民眾比例則從6.2%上升至8.8%，較2021年調查增加2.6個百分點。

至於年終獎金，38%民眾認為今年年終獎金在1個月以下，較2021年調查減少0.7個百分點；預期在1到3個月的民眾比例則升至55.1%，較2021年調查增加0.9個百分點；年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾約6.9%，較2021年調查增加0.2個百分點。

國泰金12月國民經濟信心調查於今年12月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共1萬9052份有效填答問卷。（編輯：趙蔚蘭）1111220