中油台中廠三期氣化設施動土 年供氣量估升至千萬噸

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（中央社記者曾智怡台北20日電）中油今天舉行台中廠三期氣化設施及整體管線統包工程動土典禮，完工後可提升台中廠天然氣供應能力至每年1000萬噸，除穩定國內供氣外，更可因應政府能源轉型政策，朝2025年燃氣發電占比50%的能源政策目標邁進。

中油透過新聞稿表示，今天的開工動土典禮由中油董事長李順欽主持，包括經濟部長王美花、聯合承攬統包廠商JGC Holdings Corporation CEO Sato Masayuki、榮工工程公司總經理薛憲征、三菱商事株式會社董事長Ishikawa Go、杜風工程服務公司董事長曾一平、勞動部職安署主任李文進及台中港務分公司總工程師羅勝方等參與。

王美花表示，台中三期計畫氣化設施是政府能源轉型政策非常重要的關鍵基礎設施，以2025年天然氣發電占比達50%為目標，工程進展攸關2025年整體能源轉型目標的達成，將電力結構調整為低碳的天然氣發電，使用較潔淨的能源，以改善對環境與氣候的影響；該工程在降低空污、提升供電穩定上，更是重中之重。

李順欽指出，台中三期工程包含兩座18萬公秉儲槽及氣化設施，未來將以管線與一、二期設施連通；完工後，每小時可氣化完成1600噸天然氣，藉由輸氣管網相互調度、備援，台中廠供氣能力每年可達1000萬噸。

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中油表示，這項工程完工後，除可供應國內既有天然氣市場需求外，還可進一步供應中、北部地區的電廠及工業用戶新增用氣需求，包含台電台中電廠、台電通霄電廠、其他獨立發電廠（IPP）及工業用戶等。

另可增加台中廠液化天然氣得儲存能力，降低設備負載率以降低營運風險，提升天然氣供應能力，並支援永安天然氣廠及第三座液化天然氣接收站天然氣管網調度，以穩定國內供氣。（編輯：楊蘭軒）1111220