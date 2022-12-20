美元投資型保單買氣大減 前10月新約保費衰近6成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北20日電）今年股債市況不佳，投資型保單買氣持續下滑。金管會統計，今年前10月美元保單新契約保費全面衰退，其中，美元投資型保單新契約保費相比去年同期更大減57%。

金管會今天公布壽險業外幣保單銷售概況，今年前10月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣3896.71億元、年減21%，其中，外幣投資型保單新契約保費收入約1217.96億元、年減49%，外幣傳統型保單新契約保費收入約2678.75億元、年增5%。

外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣保單，其中又以美元保單為主。根據金管會統計，前10月美元保單新契約保費收入119.16億美元、年減32%，其中，美元投資型保單新契約保費收入36.39億美元、年減57%，美元傳統型保單新契約保費收入82.77億美元、年減9%。

金管會保險局副局長林志憲表示，外幣保單新契約保費收入呈現衰退，主要還是美元投資型保單買氣較去年同期減少所致。

林志憲提到，因應今年升息，國內保險業為平衡商品結構，部分保險公司改推銷美元利變型保單，減少銷售美元投資型保單，若後續美國聯準會（Fed）繼續升息，估美元投資型保單買氣仍可能下降。

至於前10月澳幣保單新契約保費收入為1.66億澳元、年減21%，人民幣保單新契約保費收入為人民幣2.3億元、年減5成；無論澳幣或人民幣保單，投資型及傳統型新契約保費收入均呈現衰退。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林志憲表示，外幣保單保費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，因匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時，有可能因保單計價的外幣貶值，導致結購為新台幣後產生匯損。

林志憲提醒，消費者購買外幣保單前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求，也應將保單計價幣別所屬國家的政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。（編輯：林治平）1111220