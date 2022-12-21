神腦：iPhone 14供貨農曆年後紓緩 換機需求恐遞延

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（中央社記者吳家豪台北21日電）3C通路商神腦今天指出，今年第4季iPhone 14系列供貨受到中國疫情影響，明年農曆年後將紓緩；因升息與通膨造成消費者支出預算緊縮，換機需求可能遞延到明年下半年。

神腦今天舉辦法人說明會，執行副總經理廖基宏表示，蘋果iPhone 14系列今年準時上市，神腦在線上及線下通路接單滿載，但供貨卻受到中國COVID-19疫情影響。

隨著中國疫情緩解封，他認為iPhone 14生產動能有機會在農曆年後明顯放大，可以滿足神腦訂單，原本今年第4季該展現的銷售動能將遞延到明年第1季。

廖基宏進一步指出，今年明顯看到疫情影響產業供需，手機2大陣營iOS和Android各品牌都受到衝擊。台灣市場原本換機週期和需求很明確，但iPhone生產製造與到貨週期變化，確實影響神腦的銷售及績效產出。

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展望明年市況，廖基宏表示，消費者的旅遊支出可能增加，加上通膨及升息影響，消費者會更慎重購物，謹慎看待明年上半年手機銷售動能；明年下半年受到新技術和新應用刺激需求，景氣有望慢慢回穩，換機需求也將回升。

神腦今年前3季合併營收約226.66億元，年增5.3%；營業毛利為25.44億元，年增3.2%；稅後淨利4.91億元，年增17.1%，每股盈餘1.91元。（編輯：張均懋）1111221