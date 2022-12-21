工研院攜手研華成立佳研智聯 搶攻智慧製造商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹21日電）工研院今天宣布，攜手研華及大佳國際成立佳研智聯，將瞄準全球智慧製造千億美元市場。

工研院指出，協助成立佳研智聯透過數位模擬、人工智慧AI，導入智慧製造，可提升機台效率和精度，進而達到節能。

工研院同時開發機械雲服務，類似工具機版手機商店平台，只要透過機上盒，便能讓所有軟體與機台相容，一解過去機台規格與軟體不合的困境。工研院表示，未來將在永續環境領域，透過製造、感測、物聯網等技術，快速布局全球，對接市場需求，協助產業邁向智慧製造。

研華董事長劉克振說，佳研智聯將透過研華在物聯網硬體優勢以及工業物聯網雲平台的應用經驗，整合工研院在智慧製造核心技術如機械雲與智慧製造技術驗證場域的能量，提供海外台商從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工研院表示，佳研智聯由劉克振兼任董事長，大佳國際董事長廖紫岑擔任副董事長，原工研院智慧機械科技中心組長羅佐良擔任總經理，並由研華支援業務與行政管理資源。

工研院指出，佳研智聯短中期將優先鎖定台灣機械、傳產、電子產業，以及小型系統整合商作為目標客群，提供機聯網、自動化產線、產線控制技術、技術授權與整廠服務導入等方案，長期則聚焦海外、中大型系統整合商，提供軟體技術合作與授權與服務模式授權等服務。（編輯：翟思嘉）1111221