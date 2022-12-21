安達併康健人壽創造綜效 明年新約保費拚雙位數成長

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安達保險集團（Chubb）旗下國際康健人壽與安達人壽台灣分公司完成整併，12月1日起更名「安達國際人壽」。安達國際人壽總經理張志杰21日表示，全新的安達國際人壽將更全面服務台灣市場。中央社記者謝方娪攝 111年12月21日

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（中央社記者謝方娪台北21日電）安達保險集團買下國際康健人壽，並與旗下安達人壽台灣分公司整併，12月1日起更名「安達國際人壽」。安達國際人壽總經理張志杰預估，樂觀情形下，明年新契約保費將上看雙位數成長。

全球最大產物保險與意外險上市公司安達保險集團（Chubb）旗下國際康健人壽與安達人壽台灣分公司今年12月1日完成合併，並正式更名為「安達國際人壽」。

張志杰今天接受媒體採訪指出，2022年保險市場共遇到3大挑戰，即俄烏戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通膨及升息，到現在還在持續影響市場的因素，主要以通膨及升息為主。

展望2023年保險市場，張志杰表示，市場預期美國明年首季還會升息、終點利率可能破5%，且後續會停滯一段時間再慢慢降息，若美國確實沒有快速降息，美元匯率可能有段時間還會獲得支撐，加上美國停止升息循環後，利率暫時固定在一定水準，消費者資金可能轉往債市，分食利變型保單市場，預期明年利變型商品銷售還是會有挑戰。

至於明年投資型商品銷售，張志杰點出關鍵在於資本市場表現，若市場穩定下來，投資型保單買氣就比較有反彈機會；另外他提到，因責準率調升、保障型商品變便宜，對客戶是好事，明年比較好的機會應該在於保障型商品銷售。

受資本市場動盪、宣告利率趨於保守、強勢美元來襲等因素影響，今年整體壽險業初年度保費、續年度保費及總保費收入均呈現衰退。

張志杰說，因今年新契約保費基期相對低，加上今年市場遇到的俄烏戰爭、COVID-19疫情、通膨及升息等衝擊已消化得差不多，明年新契約保費成長機會相對高，樂觀情境下期待明年安達國際人壽新契約保費呈雙位數成長。

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完成整併後，安達國際人壽預計整合2家公司原有通路、商品與服務的優勢與資源，以全通路、全商品、全數位3大策略滿足新世代市場需求，力拚創造「1加1大於2」的保險營運綜效。

張志杰表示，深信整合2家公司資源與專業優勢後，能促使全新的安達國際人壽更全面服務台灣市場、開拓安達保險集團在台灣業務發展的新篇章，為台灣保戶帶來更卓越、專業且有溫度的全人保險服務，且2家公司整併後人才匯集，營運團隊更加堅實，未來將持續深耕台灣。（編輯：潘羿菁）1111221