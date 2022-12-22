海立航空申設引發爭議 王國材澄清條件達標才同意

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（中央社記者郭建伸台北22日電）海立航空公司向民航局提出籌設許可過程引發爭議。交通部長王國材今天表示，廠商一定要達到資本額新台幣5000萬元，國內投資比國外多，達成全部條件後才會核准設立普通航空業。

國民黨立委洪孟楷質疑資本額新台幣5萬元的海立航空有限公司向民航局提出籌設許可未通過，卻在經濟部長王美花、交通部長王國材溝通後翻盤。

立法院交通委員會今天審查道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，王國材在會前受訪，談及海立航空申設過程指出，經濟部克服許多困難協助業者，一開始因為海立航空資本額與國內投資比例不符，經濟部曾與民航局溝通，但當時民航局拒絕。

王國材表示，因為直升機作業對離岸風電影響太大，王美花曾經找他談要如何克服困難，他回應資本額要達到新台幣5000萬元、國內投資要比國外多，廠商後來以此做為籌備書內容，並在1年內達到標準。

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王國材強調，全部條件達到後才會核准設立普通航空業，不會同意5萬元資本額，一定是5000萬元。民航局依普通航空業管理規則審查，不可能為了某一家業者改變。

根據經濟部昨天的說明，未來台灣海立航空符合3要件，包括實收資本額擴充至5000萬元、國內廠商出資超過5成、符合航空業管理規則及安全營運能力。海立公司總部位於德國，提供離岸風電民間企業（例如西門子、Vestas、沃旭等）專業直升機運維作業服務，主要包括風場作業人員互換、直升機吊掛運維、空中救援等特殊技術的直升機運輸作業。（編輯：郭無患）1111222