工具機公會估明年訂單小幅成長 景氣第2季觸底反彈

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天表示，經濟明年不樂觀，明年全球工具機產值和消費額估較今年小幅下滑，不過台灣工具機訂單、產值與出口金額可逆勢小幅成長，台灣市場景氣估明年第2季觸底反彈。

工具機公會上午舉行「永續智造--工具機產業趨勢2023年度展望記者會」，公會理事長、永進機械總經理陳伯佳預期，全球經濟仍受各國政局動盪、金融緊縮、能源危機等變數影響，美國、歐元區、中國等主要經濟體成長將放緩，預估明年全球工具機產值約841億美元，較今年估下滑約4%至6%，明年全球工具機消費額約794億美元，與今年相比估減少3%至5%。

展望明年台灣工具機產業，陳伯佳表示，各國景氣起落將影響外銷訂單前景，推測市場景氣衰退在明年第2季將觸底反彈，製造業需求也有復甦可能，東南亞市場受惠COVID-19疫情後供應鏈分散效應，工具機消費需求可期。

工具機公會預估，明年台灣工具機產值和出口金額分別為40億美元及32億美元，力拚較今年微幅成長，明年台灣工具機訂單可逆勢小幅成長。

工具機公會名譽理事長許文憲表示，受到俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國大陸封控、各國通膨和升息讓全球經濟放緩，上半年訂單遞延、下半年接單不佳，今年台灣工具機出口較去年僅成長9%。

展望明年，許文憲表示，國際經濟情勢瞬息萬變，影響台灣經濟成長不確定性因素，包括美中關係新局、各國貨幣政策，都會影響台灣工具機出口表現。

觀察全球市況，工具機公會表示，今年第4季歐美訂單持穩，客戶詢價主要來自土耳其及東南亞市場，不過俄烏戰爭引發歐洲能源危機，也牽動歐洲市場對工具機產品需求。

至於美國市場，公會表示，受到通膨和升息影響，經濟相對顛簸，不過在政策力推基礎建設、強化供應鏈安全下，製造業回流美國，預估明年美國工具機消費需求可大幅成長。（編輯：趙蔚蘭）1111222