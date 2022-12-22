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工研院攜手國泰人壽 認知檢測市場化

2022/12/22 15:54
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（中央社記者張建中新竹22日電）工研院今天表示，推出認知檢測技術，並實際導入國泰人壽，為認知檢測市場化的案例。

工研院表示，民眾只需簡單測試就能快速了解自身記憶力、知覺動作、專注力與執行力的認知功能狀態，及早掌握失智風險。除了可協助降低高齡社會照護負擔，也能協助國內壽險產業強化風險評估，帶動高齡保險市場發展。

工研院副院長張培仁說，工研院2年前開始投入研究大腦認知功能，傳統醫院量表檢測需耗時逾1小時，坊間的認知測驗多無實證支持，工研院開發的認知功能檢測技術最快僅需15至20分鐘即可完成。

張培仁表示，工研院開發的認知功能檢測技術是由專家把關，透過與高雄醫學大學附設醫院、台北榮民總醫院合作，進行題型與流程設計、學理研究，確保題目達到良好的效度。

此外，工研院還攜手高雄榮民總醫院進行臨床驗證，至今累計超過600人次使用，藉此持續優化檢測題型與流程。

張培仁說，目前將技術移轉予國泰人壽，不僅是銀髮科技實質落地的展現，並將有助於產業打造更貼近趨勢的商業模式，促進產業轉型升級。（編輯：蘇志宗）1111222

#工研院
#張培仁
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