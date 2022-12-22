奇景攜手美商前進美國CES展 大秀AI新應用

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（中央社記者張建中新竹22日電）奇景光電今天宣布，將與美商Useful Sensors合作，在明年初拉斯維加斯舉行的美國消費電子展（CES）中，共同展示人工智慧（AI）應用。

奇景表示，與Useful Sensors將在CES現場展示智慧冷風扇、電視手勢控制器和人臉追蹤機器人等應用，採用Useful Sensors的人體和手勢感測器模組，內建奇景WiseEye解決方案，並整合奇景的超低功耗WE1 AI處理器和全時CMOS影像感測器。

奇景指出，Useful Sensors的人物感測器和手勢感測器，不僅實現體積小，並僅需10美元的硬體模組，即可以檢測裝置附近人臉和手勢，回報訊息，例如人數及其相對於裝置的位置。

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Useful Sensors是由華登（Pete Warden）於2022年創立，創造一系列能為日常用品帶來機器學習功能的硬體模組；華登是Google TensorFlow開放原始碼機器學習框架的創始成員，也參與Google大腦（Google’s Brain）研究小組。

奇景表示，WiseEye解決方案結合超低功耗AI處理器、AoS CMOS全時影像感測器，以及由奇景團隊和第三方演算法合作夥伴開發基於類神經網路（CNN）的tinyML AI演算法，可廣泛應用於筆記型電腦、視訊會議設備、共享單車停放、醫用膠囊內視鏡、汽車等領域。（編輯：楊凱翔）1111222