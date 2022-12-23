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台股盤中電子帶頭重挫 半年線應聲跌破

2022/12/23 10:56（12/23 11:20 更新）
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台股23日早盤在電子股下殺下，盤中大跌逾200點。（中央社檔案照片）
台股23日早盤在電子股下殺下，盤中大跌逾200點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）市場升息預期再度升溫，加上美光由盈轉虧，美股重挫，台股早盤在電子股下殺下，盤中大跌逾200點，半年線14315點應聲跌破，前波低點14157點再拉警報。

截至10時30分，加權股價指數下跌約177點、為14265點，成交值新台幣797億元，晶圓雙雄台積電、聯電率先重挫，電子類股指數跌幅超過1.5%最為慘重，金融股跌勢稍輕，國泰金股價逆漲約1.5%，發揮穩盤力量。

投顧業者分析，耶誕長假將至，考量外資陸續放假，台股將由內資主導，但種種跡象顯示需求已開始降溫，市場關注美國即將公布的個人消費支出指數（PCE），是否強化美國聯邦準備理事會（Fed）的鷹派立場。

分析師認為，台股今天受到國際股市影響，指數跌破半年線，月線14621點橫亙於上，在年底前外資著墨力道逐漸淡化下，台股資金動能跟著減弱，個股表現格局為主。（編輯：張均懋）1111223

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