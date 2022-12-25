銜接核融合發電未來 核研所：台灣應先衝刺電漿技術
（中央社記者曾智怡台北25日電）物理學家為了達成核融合終極目標，走上電漿技術探索之路，披荊斬棘過程中，帶動半導體等其他領域發展。原能會核研所認為，台灣現階段應全力衝刺電漿技術，做好打底工作，當國際上核融合電廠商轉夢成真，才有能力銜接導入。
核融合小百科
- 核融合反應為太陽和其他恆星提供動力。
- 核融合是將兩顆輕的原子核結合，形成一顆較重的原子，並在過程中放出能量。若科學家能研發方法來利用核融合所產生的能量，這可能是一種重要的能源生產方式。
- 研究人員對氘-氚 （DT） 融合反應特別感興趣，氘-氚融合產生氦核和中子，過程中釋放出比大多數融合反應還要多的能量。
資料來源：美國能源部
●從手機到離岸風機抗腐蝕 電漿物理是功臣
電漿小百科
何謂電漿？
- 固體、液體、氣體之外，物質的第四態，宇宙99%以上的物質都是電漿。
電漿技術分類
- 低壓高溫電漿：核融合研究
- 低壓低溫電漿：照明、半導體、材料
- 高壓高溫電漿：廢棄物處理
- 高壓低溫電漿：大氣氣體、液體分解處理
電漿技術應用領域
- 電子製造、新材料、金屬處理、環境、農業、能源、食品、醫療
資料來源：原能會核能研究所
事實上，現今所有工業產品主要技術來源都是電漿物理，從智慧型手機表面黏接、建築玻璃隔熱膜，到繁複的半導體製程，都有其蹤跡。原能會核能研究所物理組研究員陳孝輝接受中央社記者訪問指出，以半導體為例，80%皆是電漿製程，能走到先進奈米等級，關鍵就在電漿技術。
核研所物理組副組長謝政昌分享，早年修電漿物理課的老師，過去在美國普林斯頓大學（與哈佛大學、耶魯大學齊名）做核融合研究，回國也是利用電漿專業、往半導製程發展。
陳孝輝進一步說，近年國際研討會討論核融合發展所需關鍵技術，第一個即是基礎電漿物理，畢竟一旦實驗過程出現意外，都要回歸電漿物理尋求解決方案，凸顯這項技術重要性。
他不諱言，核融合實驗資金門檻高，對台灣來說，較可行的作法是等國際成功發展核融合示範電廠時，再從國外引進，「但沒有技術能力也無法引進」，國內應持續擴大電漿物理研究發展、培育相關人才，才能承接核融合電廠營運工作，「現在最重要的是做好打底」。
●核研所鑽研電漿科技 助台廠轉型綠色製程
原能會核研所長期致力電漿物理研究，早年著重研究原子核物理理論，1990年代環保議題躍上檯面，轉而開發友善環境的電漿物理技術，再技轉給廠商，協助產業製程升級。陳孝輝舉例，過去鍍膜技術是使用化學溶劑，產品被歐盟拒於門外，廠商經過技轉，不僅成本降低，產值也更上一層樓。
2000年後，核研所專注能源領域開發，謝政昌舉例，發展頂級隔熱紙，可節省空調使用、電力消耗減幅達20%至30%；最新開發的電致變色膜則可控制玻璃顏色深淺，今年獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），已與廠商合作推廣，可應用在汽車、天窗，甚至家用玻璃等，符合當今節能減碳潮流。
謝政昌比喻，假設目前的低溫電漿技術是高中程度，國內有能力發展小型電漿熔融實驗研究則像進大學，當可更進一步做到融合反應產生就算考上研究所，「真的要到發電程度就是博士班」。
陳孝輝回憶，當年從美國物理系畢業，教授發信說明為何要從事核融合研發，為了追求這個巨大目標，教授當初列了快一百項技術，包含材料、溫度控制、電漿理論、模擬程式等，這些技術後來通通都應用到其他領域。
看似無心插柳，但延伸效益不菲，半導體即是鐵證。
「走回頭路」是最好的準備，於此同時，人才彈藥也需足夠，物理組副研究員陳恩仕認為，要吸引年輕人投入電漿技術，首要之務是勾勒出產業前景，「現在台積電之所以這麼夯，就是因為工作需求大，所以很多人去念電機電子」，由市場端塑造產業正面氛圍，學生自然願意投身學習。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1111225
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。