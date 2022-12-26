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本土新創Mlytics與KKCompany合作 拓展國際市場

2022/12/26 12:25
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（中央社記者吳家豪台北26日電）台灣雲端新創公司Mlytics（摩速科技）今天宣布將與媒體科技集團KKCompany合作拓展國際市場，未來KKCompany將結合Mlytics的多雲解決方案、即時智慧調度等核心產品，深化在日本、中國、香港、新加坡、馬來西亞等市場的發展。

Mlytics發布新聞稿指出，KKCompany旗下雲端串流服務品牌KKStream於COVID-19疫情期間協助製造業大廠舉行跨國線上尾牙，在中國地區搭配Mlytics服務，運用中國境內CDN（內容傳遞網路）進行即時調度，加上Mlytics在全中國部署的100多個監測點，提供低延遲直播體驗給企業客戶的數十萬名員工。

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Mlytics商務負責人潘彥銘表示，此次與KKCompany展開合作，可強化彼此的產品力，一起打國際盃，拓展海外市場。

KKCompany商務發展總監黃柏淞說，KKCompany擁有多年串流平台營運經驗，應用場景從線上演唱會、商務研討會延伸到各種專業領域，下一步將整合人工智慧（AI）與大數據，協助企業客戶加速數位轉型。與Mlytics合作能加速推廣海外市場，打造更強韌的產業生態。（編輯：趙蔚蘭）1111226

#KKCompany
#Mlytics
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