解封後首場跨年人潮 電信三雄備戰高訊務量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023年跨年夜為疫情解封後的首場跨年人潮，電信三雄中華電、台灣大及遠傳將擴充和優化數千基站，確保行動網路穩定運作。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）2023年跨年夜為疫情解封後的首場跨年人潮，今年熱門區域行動上網訊務量估計遠超過去年，電信三雄中華電、台灣大及遠傳將擴充和優化數千基站，合計出動近3000工程人員待命，確保行動網路穩定運作。

全台各縣市陸續公布跨年晚會相關訊息，因疫情逐漸趨緩與解封，中華電信預估今年熱門跨年活動區域行動上網訊務量，將遠超過2022跨年使用量。

中華電信針對全台熱門跨年活動區域，布建超過千台以上最新型高效能基地台，支援全台各縣市跨年晚會，並結合AI智能化及C-RAN高效能設備集中化等最新技術，提供倍數以上的行動網路處理能力，承載跨年尖峰時段的4G、5G訊務量，確保行動網路穩定運作。

中華電信在全台各縣市動員近千位工程人員，於活動現場布建行動基地台、完成網路擴容並於跨年夜全程待命，活動期間，中華電信網管中心更將持續監控疏導訊務。

遠傳針對跨年夜，運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800站以上各式基站設備、超過800位工程人員全程現場待命，更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、狀況排除等服務。

台灣大哥大因應跨年通訊需求大增，於全台跨年熱點優化調整約4000座既有基站的網路容量配置，更擴充行動車、行動基地台和小基站等近千台行動基站，並動員近千位員工及工程人員全程待命，隨時觀察網路流量或排除狀況。（編輯：楊凱翔）1111226