林之晨：明年下半年產業冬天恐來臨 電信業相對好

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（中央社記者江明晏台北27日電）展望明年大環境，台灣大哥大總經理林之晨表示，「明年是辛苦的一年」，主因為升息還沒結束，消費力道下降可能很快，台灣是供應鏈中上游，明年下半年恐感受產業冬天來臨，電信業相對好。

林之晨今天出席「微樂心溫度」年終記者會，對於5G成長速度，林之晨表示，自開台以來，5G滲透率都維持每個月1個百分點的速度緩步上升，明年預計和今年差不多，短期內不會有太大變動。他認為，5G主流還是高資費，這個時間點資費高低不是民眾申辦唯一的考量。

他觀察，iPhone 14系列今年賣得比去年好，但Pro系列還是缺貨，可能要關注上游生產能否提升。

在子公司momo電商雙11買氣貢獻下，台灣大哥大今年11月營收以新台幣183億元首度超車中華電信的182.4億元。林之晨說，疫情過後，momo的高基期成長結束，長期發展來看，會回歸15%到25%的年成長軌跡，寬頻業務也會扮演成長動能的角色。

台灣大哥大董事長蔡明忠先前曾表示，將發揮集團綜效，拓展mo幣生態圈，台灣大今年年終尾牙的主題就是「集聚超5G 團結頂mo幣」；台灣大推出的mo幣多方案也獲消費者青睞，從電信來的會員每個月在momo消費已超過7%。

林之晨進一步說，建構mo幣完整生態系，可借鏡參考日本樂天點數應用場景，未來也可能是mo幣消費應用的場景，有望成為全台點數發行量最大的集團。

至於是否會與合作夥伴申請低軌衛星執照，林之晨表示，如有消息會對外公布。（編輯：張均懋）1111227