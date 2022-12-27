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台股11月飆漲近1930點 壽險業持股市值回升至1.6兆

2022/12/27 21:35
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（中央社記者謝方娪台北27日電）台股11月強勢反彈近15%，單月加權股價指數大漲近1930點，帶動壽險業持有台股市值回升至新台幣1兆6484億元，單月大增1600億元，持股市值創近3個月新高。

金管會今天公布11月底金融業投資概況，隨台股11月大漲1929.8點，壽險業持有國內股票部位水漲船高，10月底僅1兆4884億元，11月底跳增至1兆6484億元，單月暴增1600億元，壽險業持有台股市值創近3個月新高。

因新台幣11月強升，受匯率波動折算影響，壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）金額及資金比雙雙從歷史新高滑落，11月底壽險業海外投資金額21兆4074億元，單月下降3822億元，占可運用資金比自10月底的71.59%下滑至70.45%。

壽險業11月底持有國內現金水位上升至3920億元，單月增加686億元；壽險業持有國外現金水位則驟降至4695億元，單月大減1337億元。

若檢視海內外股債部位合計，壽險業11月底投資股票部位2兆752億元、年減6538億元，其中包含市值變化、匯率及加減碼等影響在內；持有債券部位20兆5334億元、年增1.68兆元。

產險業11月底投資股票部位332億元、年減325億元，持有債券部位811億元、年減53億元。

銀行業11月底持有債券投資成本為7兆7006億元、年增1兆420億元，持有股票投資成本4592億元、年減148億元，主因今年全球主要央行進入升息循環，銀行業增債減股態勢明顯。

證券自營商11月底投資台股帳面成本462.68億元、年減151.49億元，持有外國股票成本20.98億元、年減25.91億元，僅持有外國債券成本呈現上升、達1380.72億元，年增28.97億元。（編輯：楊蘭軒）1111227

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