更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全台碩博54班新生註冊掛零 台大國發所戲劇系等5博班入列
首頁 / 產經

聯合再生明年展望審慎樂觀 看好海外市場

2022/12/28 18:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北28日電）太陽能廠聯合再生今天在圓山飯店舉行尾牙活動，席開24桌。執行長潘文輝表示，明年營運展望審慎樂觀，國內市場業務將微幅成長，海外市場展望相對樂觀。

潘文輝說，國內市場因情勢不明朗，預期明年國內市場業務將僅微幅成長；至於海外市場，展望相對樂觀，美國將會是主要成長動能。

聯合再生董事長洪傳獻表示，建置大型地面電廠才有助於快速推動太陽能發展，政府政策卻以屋頂型及漁電共生太陽能為主，對於要達成2025年累積建置20GW太陽能裝置的目標並不樂觀。他建議，國土應重新規劃，設立能源專用區，太陽能發展才不會受限。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪傳獻說，聯合再生今年太陽能模組業績有將近一半來自海外市場貢獻，預期明年海外業績還會再成長。他看好美中關係緊張，將有利於台廠，但經過評估，聯合再生不會前往美國投資設廠，未來將採取輕資產策略，在少量資本投資下，追求營收與獲利成長。

至於工程業務方面，洪傳獻表示，聯合再生將會開發、管理與擁有案場，以國內市場為主，朝向擁有資產及固定收益的方向發展。（編輯：楊凱翔）1111228

#洪傳獻
#潘文輝
#聯合再生
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族