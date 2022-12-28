聯合再生明年展望審慎樂觀 看好海外市場

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（中央社記者張建中台北28日電）太陽能廠聯合再生今天在圓山飯店舉行尾牙活動，席開24桌。執行長潘文輝表示，明年營運展望審慎樂觀，國內市場業務將微幅成長，海外市場展望相對樂觀。

潘文輝說，國內市場因情勢不明朗，預期明年國內市場業務將僅微幅成長；至於海外市場，展望相對樂觀，美國將會是主要成長動能。

聯合再生董事長洪傳獻表示，建置大型地面電廠才有助於快速推動太陽能發展，政府政策卻以屋頂型及漁電共生太陽能為主，對於要達成2025年累積建置20GW太陽能裝置的目標並不樂觀。他建議，國土應重新規劃，設立能源專用區，太陽能發展才不會受限。

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洪傳獻說，聯合再生今年太陽能模組業績有將近一半來自海外市場貢獻，預期明年海外業績還會再成長。他看好美中關係緊張，將有利於台廠，但經過評估，聯合再生不會前往美國投資設廠，未來將採取輕資產策略，在少量資本投資下，追求營收與獲利成長。

至於工程業務方面，洪傳獻表示，聯合再生將會開發、管理與擁有案場，以國內市場為主，朝向擁有資產及固定收益的方向發展。（編輯：楊凱翔）1111228