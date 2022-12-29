台積電研發中心明年第2季竹科開幕 8000人進駐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台南29日電）台積電今天舉行3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，台積電將持續深耕台灣，明年第2季研發中心將正式在竹科開幕，預計進駐8000名研發人員，2奈米廠會落腳新竹及台中科學園區，會有6期工程。

劉德音說，今天的3奈米量產暨擴廠典禮代表台積電在台灣發展先進技術與擴充先進產能的具體作為，為全球半導體下個成長高峰做準備；台積電將繼續保持技術領先，同時將深耕台灣，持續投資，並與環境共榮。

劉德音表示，台積電3奈米量產，是幾十年來與在地共同成長的供應鏈合作結果。他說，未來10年將是半導體產業在整個電子價值鏈中快速成長的時代，台灣勢必在世界經濟發展中扮演更加關鍵角色，台積電將不斷強化客戶服務，加速半導體技術研發。

他並預告，台積電位於竹科的研發中心將於明年第2季正式開幕，將進駐8000名研發人員。2奈米晶圓廠會落腳新竹及台中科學園區，有6期工程，台積電自許與供應鏈上下游一同成長。（編輯：郭無患）1111229