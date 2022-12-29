更多編輯台推薦新聞：
2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中油一期碳捕捉系統完成建置 助攻石化業低碳轉型

2022/12/29 13:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北29日電）中油因應淨零轉型策略，推動二氧化碳捕捉封存再利用路徑，在煉油廠內建置「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施。中油今天宣布，第一期捕捉系統已經完成，預計明年底全數完工，期許進一步協助國內石化業建立低碳塑料產業鏈。

氣候變遷已是全球關注的議題，中油已設立2030年階段性減碳目標，並以2050年達成淨零排放為長期努力目標，審慎評估氣候變遷的風險與機會。

中油今天透過新聞稿表示，「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施源自經濟部技術處及工研院開發的科技專案計畫技術，結合「二氧化碳捕捉」和「轉化再利用」2大系統，以建構完整的碳循環經濟模式。

中油說明，「二氧化碳捕捉及轉化甲醇」試驗設施是利用化學吸收法，以胺液吸收劑捕捉工廠製程尾氣中的二氧化碳，再與煉廠自產氫氣反應轉化為甲醇產品。為獲得技術驗證、觸媒開發及製程最適化研究等效益，中油自今年起開始建置試驗設施，預計明年12月完工，今年底已完成第一期捕捉系統建置任務。

中油指出，此試驗設施的建置，除向民眾宣示推動減碳工作的決心外，也希望透過累積實場技術經驗，有利於後續CO2氫化觸媒研究及製程開發，對於2030年規劃建置每年捕捉百萬噸級二氧化碳工場，也可提供製程技術支援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「二氧化碳捕捉與轉化甲醇」試驗設施為低耗能創新製程技術，捕捉氫氣工場尾氣中的二氧化碳，再生能耗低，並結合高效能二氧化碳轉化甲醇觸媒及製程技術，將二氧化碳轉變為低碳足跡甲醇，至於甲醇將可作為乙烯、丙烯或醋酸等重要化學品的原料。

中油表示，期待試驗設施未來全面建置完成啟動之後，能進一步推動CO2取代石油料源，讓國內石化產業建立起低碳的塑料產業鏈，以因應歐美品牌商的低碳產品或為歐盟碳關稅需求。（編輯：趙蔚蘭）1111229

#中油
#工研院
#歐盟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族