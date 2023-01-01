金融業2022年前11月賺5279億 年衰退逾4成

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（中央社記者謝方娪台北1日電）受俄烏戰爭、股債雙跌及防疫險風暴等3大因素衝擊，金融三業2022年前11月稅前僅賺新台幣5279.78億元，年減41.9%。其中，僅銀行業受惠升息衝高獲利，2022年前11月已賺贏2021年全年。

2022年全年美國猛烈升息17碼（1碼是0.25個百分點），股債市罕見雙跌，影響金融業淨投資損益；另因防疫政策從清零走向共存，產險業遭防疫雙險逾2000億元理賠潮壓頂，也創下史上最慘烈虧損。

金管會統計，2022年前11月金融三業稅前獲利合計5279.78億元，相比2021年同期大賺9089.76億元，年減3809.98億元，減幅高達41.9%。金融三業中，僅銀行業受惠升息，獲利仍呈正成長。

銀行業2022年前11月稅前獲利達4060.1億元，相比2021年同期成長9.7%，並已超越2021年全年獲利。銀行業2021年全年稅前獲利為3856.1億元。

金管會銀行局官員分析，銀行業獲利主要受到各國央行升息及放款餘額增加雙因素帶動，在價量齊揚下，銀行業利息淨收益大幅增加，帶動獲利提前超越2021年全年表現。

受到淨投資收益下滑及防疫險鉅額理賠等因素影響，保險業2022年前11月稅前獲利618億元，較2021年同期大減3470億元，減幅高達84.9%，在金融三業中表現最差。

其中，壽險業2022年前11月稅前獲利2161億元，較2021年同期減少1704億元、減幅44.1%；產險業2022年前11月稅前爆虧1543億元，較2021年同期大減1766億元，由盈轉虧。

至於證券期貨投信業2022年前11月稅前獲利601.68億元，相比2021年同期減少697.78億元，減幅達到53.7%。（編輯：蘇志宗）1120101