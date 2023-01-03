贏向元宇宙 施振榮：台灣應借重晶片製造等優勢

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由高科技打造的沉浸式場域未來也是元宇宙世界發展的重要一環。圖為宏碁集團創辦人施振榮於台北101沉浸式場域Ambi Space One展出的「達文西光影藝術特展」中與名畫投影合影。（施振榮提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月3日

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（中央社記者江明晏台北3日電）宏碁集團創辦人施振榮指出，要贏向元宇宙的策略，台灣要借重在資通訊產業及晶片製造設計的現有優勢，強化應用內容超前部署，靜待時機，讓台灣在元宇宙新世界扮演關鍵角色。

元宇宙是未來的大趨勢，也是台灣未來的新機會之一，宏碁集團創辦人施振榮今天發布新聞稿指出，他在去年12月31日應中華物聯網與人工智慧研究學會邀請，於元宇宙論壇活動線上演講時表示，元宇宙仍持續演進發展中，科技的發展「沒完沒了」，一波未了，一波又起，但隨著新科技與新技術日漸成熟與普及化，一旦時機成熟，就會影響到每個人的工作與生活。

他強調說，面對元宇宙帶來的新機會，台灣要贏向元宇宙的策略，就是要借重現有在資通訊產業及晶片製造設計的優勢基礎，再進一步強化應用內容超前部署，內容是元宇宙發展的關鍵，台灣的新核心能力也需要時間培養，同時建構起新舞台讓人才歷練，這有賴未來幾十年或幾代人一起努力。

元宇宙演進過程也面對許多挑戰，施振榮指出，元宇宙要普及應用，首先要有吸引力的內容，同時藉由豐富多元的內容，才能讓消費者體驗，並從小眾逐漸推廣到大眾，再配合舒適價格低的VR頭罩及裸眼3D技術的普及，這些演進發展都需要時間來堆疊。

他進一步分析說，元宇宙要加速普及化，關鍵就要找到殺手級應用內容，可以先以小眾為目標巿場，可以從娛樂應用領域切入，藉由巿場的力量來驅動。此外，元宇宙的基礎硬體也要標準化，彼此相容，不同品牌彼此創新競爭，讓消費者有更多選擇，才能加速元宇宙的發展。

施振榮表示，要在元宇宙建立成功的案例，很重要的就是要不斷創新，雖然過程中可能會失敗，也可能會出現一些泡沫，但這是新科技發展邁向成熟的必經過程，一旦有所突破，進展的速度就會超過我們原本的想像。

對於元宇宙的新機會，施振榮指出，台灣在元宇宙大趨勢可以扮演的角色，一方面台灣可以是元宇宙物質文明硬體基礎建設的關鍵角色，成為進入元宇宙所需普及化設備的主要角色；另一方面則是在精神文明領域，提供具特色的東方文化內容，成為豐富元宇宙世界的重要貢獻者。

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施振榮在1989年提出台灣的願景就是要成為「科技島」，當時成功帶動台灣科技產業的蓬勃發展，同時為推動國際化，也呼籲台灣要定位為「世界公民」。到了2016年他再次提出台灣的新願景就是要成為「創新矽島」，並讓台灣成為「東方矽文明」的發祥地。

他強調說，東方矽文明的目標就是台灣要提供全世界更多以東方文化為基礎的內容，並藉由文化與科技讓台灣對全世界做出更多的貢獻，這也是台灣未來可以在元宇宙扮演的重要角色。（編輯：林興盟）1120103