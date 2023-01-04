國家資通安全研究院首任院長 何全德出任

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（中央社記者蘇思云台北4日電）國家資通安全研究院今天召開首次董監事聯席會議，資安院董事會由數位發展部長唐鳳兼任董事長，並通過首任院長由前國發會資訊管理處處長，也曾兼任國安會資通安全辦公室主任的何全德出任。

另外兩位副院長為行政院國家資通安全會報技術服務中心主任吳啟文，以及陽明交通大學講座教授林盈達出任。

資安院今天發布新聞稿，將依總統蔡英文宣示「資安即國安」政策，以及數位發展部強化「全民數位韌性」作為施政重點，推動資通安全科技研究及應用發展、協處國家資通安全防護機制及關鍵基礎設施防護、培訓資通安全人才、策進產學服務及國際合作，提升國家數位韌性。

資安院指出，資安院設置條例在去1月19日經總統蔡英文公布，行政院核定於今年1月1日正式施行。

資安院說明，資安院首任院長何全德長期從事政府資訊及資安工作，並曾擔任總統府第二局局長、數位發展部籌備工作小組諮詢委員，推動資通安全工作逾25年，參與國家各項重大資通安全政策及法規研擬推動，兼具資安與行政兩種專長，在唐鳳親自邀請下，擔任首任院長。

資安院表示，資安院成立初期規模約180至200人，資安院成立後將會持續對外廣徵人才，也歡迎資安好手加入團隊。

資安院董事會由唐鳳兼任董事長，董事成員包括數位部政務次長闕河鳴、資安署署長謝翠娟與產業署署長呂正華；國安會、國防部指派的當然董事，分別為國家安全會議研究員尤暖霞、國防部通信電子資訊參謀次長室次長盧建中。

董事也包含多位學者與資通訊領域專家，如中研院院士李德財、前通傳會（NCC）委員現台大資管系教授孫雅麗、前中興大學資工系教授兼資通安全研究中心主任廖宜恩、台大資工系教授許永真、工研院執行副總余孝先等11人。

監事共4位，分別為哈佛大學講座教授暨中央研究院院士孔祥重、台大國發所所長劉靜怡，及兩位政府機關代表為行政院人事行政總處人事長蘇俊榮與數位發展部主計處專門委員江靜瑜。（編輯：張均懋）1120104