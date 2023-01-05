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允能風場延宕爆出債務危機 能源局將請業者說明

2023/1/5 11:38
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（中央社記者曾智怡、蘇思云台北5日電）天豐新能源的允能風場建置一再延宕，如今更爆出債務危機。經濟部能源局表示，已要求業者1月底前完成最終展延補件，交由審查委員會決定展延天數，若展延遭駁回，最嚴重可取消其開發權。

針對允能債務危機，能源局將主動請業者說明。

允能風場分為一期、二期，共設置80支風機，總裝置容量達640MW，但至今只裝設16支風機，進度延宕，目前持續申請風場展延。

能源局官員表示，業者主張COVID-19疫情衍生人員和船舶受影響，兩次滑樁事故也導致工程出海條件嚴峻，因此需要展延，但需有相關事證。先前業者主張的展延天數和佐證資料不符，因此要求他們在今年1月底前完成最終補件，交由審查委員會審查。

審查委員會將根據補件內容決定風場展延天數，官員表示，若展延遭駁回，將依違反行政契約規定，按月扣除履約保證金，罰滿1年仍未改善，將調降費率至迴避成本收購，最嚴重可取消開發權。

疫情造成離岸風場成本暴增，允能風場爆出債務危機，傳出將向銀行團協商，設法讓風場順利運作。

天豐新能源回應，允能專案及其相關夥伴一直以來都致力於推進雲林離岸風場進度，使其順利完工，目前無法就此事給予更多回應，感謝大家理解。

對此，官員表示，因不了解業者跟銀行權利義務關係，能源局會主動請業者說明。

投入允能風場融資計畫的銀行高達20家，本土銀行則有國泰世華銀、中信銀、北富銀、玉山銀等6家，由於相關授信簽有保密協定，多數參貸銀行對此都未回應。（編輯：楊蘭軒）1120105

#經濟部能源局
#天豐
#允能
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