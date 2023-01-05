和泰車：今年缺車問題可減緩 2023營運要跳得更高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）和泰車董事長黃南光表示，今年缺車問題可望逐步減緩，相信2023年可以迎接春暖花開。總經理蘇純興指出，去年因防疫險理賠造成獲利衝擊，但今年要跳得更高，預期將創下更多歷史紀錄。

和泰汽車2022年本業獲利持續成長，但受轉投資和泰產險防疫險理賠拖累下，第3季單季稅後淨損新台幣136.5億元，每股淨損24.99元，前三季由盈轉虧，稅後虧損101.7億元，每股虧損18.62元。不過和泰今年仍維持發放3個月年終獎金傳統，並表達2023年加薪腳步不會停，持續留才、徵才，維繫營運競爭力。

董事長黃南光表示，3年來，和泰集團共同面對許多挑戰，全球疫情、缺車、防疫險理賠等大環境變化，對集團營運及業務造成不小衝擊。

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他指出，今年缺車問題可望逐步減緩，憑藉著TOYOTA、Lexus、HINO強勢的品牌與商品，今年的表現令人十分期待，也相信和泰集團在2023年，可以迎接春暖花開，創造更亮眼的成績。

和泰表示，汽車產業正面臨重大變革，政府訂下2050年停售燃油車的目標會是重大考驗，電動化車款銷售占比提升至5年前的10倍，顯示市場對新能源車款的迫切需求，和泰將強化移動即服務（MaaS）事業發展。其中iRent累積超越百萬會員，yoxi車隊已擴展至全台11個縣市。（編輯：郭無患）1120105