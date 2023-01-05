印度媒體：泰倫加納省官方晤鴻海高層 談設廠可能性

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海布局印度傳新進展，當地媒體今天報導，印度泰倫加納省（Telangana）官方組團已於4日在台北與鴻海集團董事長劉揚偉等高層代表會面，洽商鴻海集團在當地設立工廠可能性。

鴻海集團布局印度傳出新進展，印度媒體今天報導，泰倫加納省電子部門官方組團，已與劉揚偉以及鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技董事長盧松青等高層代表，於4日在台北會面，說明泰倫加納省的商機。報導也刊出雙方在鴻海集團新北市土城總部的合影。

印度媒體指出，先前鴻海集團代表曾造訪泰倫加納省海德拉巴市（Hyderabad），洽商在當地設立手機製造廠區的可能性。

鴻海集團積極布局印度，去年12月上旬公告透過子公司轉增資印度當地孫公司5億美元（約合新台幣153億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 14產線所需資金。

鴻海印度廠區已累積製造蘋果（Apple）iPhone深厚經驗，先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省（Tamil Nadu）的重要城市清奈。

印度媒體在去年9月下旬報導，蘋果證實iPhone 14在印度生產，鴻海集團在坦米爾那都省廠區已製造iPhone 14。

此外，鴻海旗下富智康也規劃印度子公司BFIH（Bharat FIH Limited）在印度孟買證券交易所及印度國家證券交易所獨立上市。（編輯：楊蘭軒）1120105