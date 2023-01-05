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台股漲百點破14300點 法人：聚焦產業景氣與企業展望

2023/1/5 19:14（1/5 19:21 更新）
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（中央社記者張建中台北5日電）台股今天在台積電彈升9元，加上水泥及金融類股同步走高，指數突破14300點關卡，收在14301.05點，上漲101.92點，成交值新台幣1720.67億元。法人表示，產業景氣與企業營運展望將是市場關注焦點。

分析師王兆立說，台股今天成交值較4日略為放大，投資人追價力道不強，主要是未來基本面具有疑慮，此外，農曆年前丙種資金結帳也是影響成交值處於低檔水位的原因。

新光投信董事長劉坤錫表示，隨著時間逐漸逼近農曆年假期，市場中實戶態度可能趨於謹慎，預期年假過後成交值才可望放大。

劉坤錫說，觀察台股指數大致維持盤整走勢，空間有限，類股輪動明顯。而產業景氣調整與企業營運展望將是市場關注的重點。

王兆立表示，時序即將步入美股財報週，台積電與大立光法人說明會也將於12日登場，基本面是左右股價表現的關鍵，值得留意。（編輯：趙蔚蘭）1120105

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