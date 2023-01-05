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研調估去年中國電視市場出貨減3.6% 今年續下探

2023/1/5 19:46
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（中央社記者潘智義台北5日電）研調機構群智諮詢今天預估，2022年中國電視市場出貨量將回落至3860萬台，較2021年減少3.6%，2023年市場規模仍持續下探，短期難以期待需求強勁恢復。

群智諮詢報告指出，步入2023年，中國電視市場前4大品牌市占率超70%，經歷疫情3年的衝擊，又逢海外輸入性通脹，削弱民間消費力；對於未來的不確定性，消費者轉向理性保守；電視非剛性需求持續走弱。

群智諮詢數據顯示，2022年中國市場品牌集中度大幅提升，包括海信、TCL、MI和創維在內的前4大品牌市占率達到72%。

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回顧2022年，群智諮詢認為，中國電視市場需求大降，全年仍維持4000萬台以下的低水準，但從產品結構變化來看，低階產品需求並沒有受低價促銷刺激而恢復，反而是65吋及以上中階產品需求增加。

群智諮詢說明，中國海信、TCL、MI電視品牌大力發展旗下子品牌，且子品牌定位清晰，與主品牌在產品布局上形成高、低階產品搭配的策略；子品牌聚焦中低階市場及年輕世代消費群，關注貼合年輕人需求的電競電視、音樂電視市場。（編輯：趙蔚蘭）1120105

#中國
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