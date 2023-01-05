施羅德投信看好外資回流 台股今年可望先蹲後跳

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）2022年外資全年賣超金額超過1.2兆元，創歷年外資賣超歷史新高，施羅德投信台股團隊表示，考量2023年下半年強勢美元可能因升息高點已過而轉弱，預估今年外資賣超機會低，台股有望先蹲後跳。

2022年台股的表現可說讓投資人相當失落的一年，從年初高點的18619點，因俄烏戰爭爆發、全球通膨高漲、聯準會升息緊縮資金等變數，致市場恐慌氛圍拖累科技股走勢。台股隨國際股市一路向下修正，外資也大賣台股，加權指數從萬八之上下滑至萬三以下，最低來到12629點，高低落差幅度高達近6000點。

施羅德投信表示，外資2022年賣超超過1.2兆元，創歷年新高，不僅連3年賣超，金額更是超越2020、2021兩年總和。外資買賣雖然並非導致台股漲跌方向，但台股下跌年度，外資都是主要賣方，考量2023年下半年強勢美元可能因升息高點已過而轉弱，外資回補機會高，預估今年外資賣超機會低。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，2023年上半年全球金融市場修正，推測來自預期景氣衰退而導致評價下滑，顯示目前市場各家總經分析對今明兩年的美國GDP看法其實相當分歧，預估美國GDP低點在2023年第2季，總體經濟面疲弱將導致投資信心收手。

葉獻文說明，2023年下半年股市回升來自預期2024年重返成長，因此，震盪雖然不減，但行情可望蹲低走高，彈升行情可能落在今年下半年。（編輯：張均懋）1120105