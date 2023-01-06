中小型股有撐 台股盤中力守14300點

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）電子股力守平盤，中小型股相對抗跌，台股盤中力守14300點，法人表示，本土資金和投信持續加碼中小型股，支撐大盤整理走勢。

美股4大指數收跌，台股早盤相對有撐，電子股力守平盤上，中小型股相對堅挺，台股大盤力守14300點。

到10時35分，台股加權指數來到14300.56點，小跌0.49點，盤中成交值持續萎縮來到新台幣717.16億元，其中電子股小漲0.09%，金融股小跌0.24%，航運股震盪翻黑小跌0.23%。

主要電子權值股盤中漲跌互見，台積電小跌，鴻海小漲，聯發科勁揚盤中漲3%，日月光投控漲1.3%，南亞科跌2%，台達電跌1.6%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，儘管美股走低，台股仍在平盤附近整理，預期到下週封關前，大盤仍有題材表現，本土資金和投信持續加碼中小型股。（編輯：楊凱翔）1120106