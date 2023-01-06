台股週線終結連4黑 下週關注台積電、大立光法說

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）聯發科等聯家軍助攻，台股今天上漲72點收在14373點，週線終結連4黑。法人表示，台股盤整待變，下週關注台積電和大立光法說動向，預期農曆春節封關前，台股可能持續量縮格局。

聯電、聯發科、聯詠等聯家軍助攻，加上代表中小型股的櫃買OTC指數走強，台股重返半年線約14301點，終場加權指數收在14373.34點，上漲72.29點，漲幅0.51%。台股本週上漲235.65點，週線終結連4黑。

台股今天成交值仍相對萎縮，來到新台幣1538.63億元，加計盤後1553.7億元，台股已連續10個交易日單日量能未達2000億元。

三大法人今天同步買超，合計買超126.83億元，其中自營商買超18.24億元、投信10.16億元、外資及陸資98.43億元。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，觀察本週走勢，台股和美股大約一致，呈現區間來回整理，市場等待美銀行股公布財報，台股下週關注台積電和大立光法人說明會動向。

展望後市，黃國偉表示，台股盤整待變，由於市場對台積電第1季財測看法趨向保守，不確定因素仍存在，預期台股農曆春節封關前，不排除有另一波籌碼調節，封關前台股可能持續量縮格局。（編輯：張均懋）1120106