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中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢 金管會：若屬實最重可罰5千萬元

2023/1/6 16:12（1/6 17:07 更新）
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一名中國信託商業銀行行員疑幫詐騙集團洗錢，遭警方逮捕。（中央社檔案照片）
一名中國信託商業銀行行員疑幫詐騙集團洗錢，遭警方逮捕。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北6日電）中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，提高特定帳戶每天轉帳額度，中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。

台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，不過卻從金流發現，中信銀行行員涉嫌提高特定帳戶每天轉帳額度至新台幣3000萬元，幫詐騙集團洗錢，檢調單位因此對中信銀行江翠分行及成功分行進行搜索。

金管會官員今天表示，中信銀5日已向金管會通報重大偶發事件，表明遭到檢調搜索；按照規定，銀行通報隔日起7個營業日內必須向金管會函報詳細資料，中信銀必須在1月13日前向金管會提交詳細報告。

官員指出，今天早上金管會再致電中信銀關切此事，針對中信銀行員是否有協助詐騙集團洗錢部分，目前還在調查中，若協助洗錢屬實，將涉及違反洗錢防制法及銀行法，屆時會依法裁處。根據銀行法條文，最高將可能對中信銀處以5000萬元罰鍰。（編輯：林淑媛）1120106

#中信銀行江翠分行
#金管會
#銀行法
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