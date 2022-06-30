台新理專涉盜客戶資金逾3億 二審重判12年4月

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（中央社記者劉世怡台北30日電）台新銀行周姓理專涉嫌盜領客戶資金，檢方依違反銀行法特別背信等罪起訴。一審判周男應執行10年半。二審今天加計檢方移送併案部分，周男共盜領逾3億元，改重判12年4月，可上訴。

本件台新銀行周姓理專監守自盜吞客戶逾新台幣3億元，為史上最高。

二審台灣高等法院今天指出，周姓理專身為銀行職員，未謹守誠信義務和銀行法規範，竟圖謀私利，利用其職務，詐領客戶多人帳戶存款，總計新台幣2億9585萬 4975元及173萬美元，危害國家金融市場秩序、人民對於銀行制度信賴。

二審指出，考量周男於本件案發遭羈押前的年收入約200萬元至300萬元、須扶養父親以及犯後態度，還有加計周男經檢方移送併辦意旨書移送本院併案審理部分（5人帳戶交易）所涉詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢及違反銀行法的銀行職員特殊背信罪犯行等，判他應執行12年4月徒刑。

二審表示，同案被告、周男胞妹部分，因囿於兄妹情誼而將台新銀行台幣帳戶及外幣帳戶借給哥哥使用，幫助哥哥為本件犯行而獲取財物，總計5406萬多元，她僅獲取2萬7000元的犯罪所得，且已於本院審理時繳交全部犯罪所得。

二審審酌她並未參與實行犯罪行為，犯罪危害程度較輕，也沒有前科等，改判1年徒刑，緩刑2年。全案可上訴。

全案緣於，檢警調查，42歲周男疑因長期投資炒期指虧錢，為填補投資虧損金額，藉推銷基金、股票、債券等金融商品或私下協助客戶投資之際，要求客戶在多張空白出款表單用印或簽名。

檢警查出，周男私下將客戶帳戶的金錢匯款至親友銀行帳戶，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶；初步估計受害者有6人，合計財損2億8357萬餘元。

台北地檢署去年3月間依銀行法特別背信罪起訴周男，建請法院從重判處10年以上刑度。另外，協助周男洗錢的胞妹及黃姓共犯，檢方也依洗錢防制法起訴。

一審台北地方法院判處周姓理專應執行10年6月，胞妹及黃姓共犯則分別判處1年2月、1年10月徒刑並分別緩刑2年。案經上訴，由二審審理。（編輯：張銘坤）1110630