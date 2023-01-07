營建署：20萬戶社會住宅 113年底可望達標

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（中央社記者賴于榛台北7日電）總統蔡英文承諾8年達成20萬戶社會住宅，內政部營建署今天說，至去年底直接興建社宅超過7萬1000餘戶，包租代管社宅累計媒合5萬7000餘戶，合計已超過12萬8000戶，民國113年底可望達成20萬戶目標。

營建署今天透過新聞稿說，政府積極落實弱勢居住協助，以8年20萬戶社宅為目標積極推動；20萬戶指的是直接興建12萬戶，以及包租代管8萬戶。

直接興辦社宅部分，營建署表示，第一階段4萬戶直接興建社宅目標已於109年底達成、110年累計達成5萬4554戶，截至去年12月底既有、新完工、興建中及已決標待開工的社宅合計7萬1112戶。

營建署表示，目前社宅推動進度持續穩健成長，將於113年達成12萬戶的目標。

包租代管部分，營建署指出，截至去年底，已累計媒合5萬7233戶，且每季穩定成功媒合6000戶以上，可望達成8萬戶目標，未來將透過多元行銷方式持續宣導，再創包租代管媒合最高量能。

另外，營建署說，地方政府110年起放緩興辦社宅腳步，近2年僅增加4348戶社宅，但地方政府申請中央社會住宅補助，除興建期融資利息及土地租金全額補助外，非自償性經費補助自110年起的決標案件，改以實際興建成本計算，對地方政府財務負擔已大為減輕。

營建署呼籲，地方政府應更積極與中央協力推動社會住宅，以實際行動落實居住正義，回應民眾對於住宅協助的期待。（編輯：張均懋）1120107