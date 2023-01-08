耗水費2/1開徵 工商協進會提3點建議盼配套更完整

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（中央社記者蘇思云台北8日電）經濟部2月1日起對枯水期單月用水量逾9000度的用水大戶開徵耗水費。工商協進會今天提3點建議，包括開徵時機是否適合、農業灌溉應改善漏水率，並建議耗水費徵收宜提高減徵條件，對旅宿業緩徵等。

經濟部預計今年2月起針對月用水9000度以上大戶於枯水期期間開徵耗水費，擬針對每度水費加收3元，預估電子業、傳統產業、大型旅館等1700家廠商受影響。

工商協進會今天發布新聞稿，工商界普遍認為，在氣候變遷之下，積極節水有其重要性與必要性，但徵收實施的配套可以更完整。

工商協進會提出3點建議，第一，台灣水價相對便宜，根據國際水協會調查，台灣平均水價居全球第3低，大方向上肯定政府以價制量的政策原則。但今年景氣下行，出口減緩，是否是適當的開徵時機，仍可再思考。建議政府可跟產業界多交流，討論適當開徵時機，以利台灣經濟民生發展。

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第二，建議在農業用水、民生用水等範疇，也應規劃對應措施。由於農業用水約占全國用水量7成，但灌溉用水漏水率逾30%，建議政府應協助農業提升灌溉效率，並加速汰換老舊管線，強化智慧監控系統建置進程，改善漏水率過高的情形，才是根本之道。

第三，耗水費徵收宜提高減徵條件，在疫情尚未完全減緩，旅宿業受衝擊仍大，建議對該產業緩徵；並針對採用再生水或海淡水、投資節水設備者，耗水費減徵優惠上限由6成提高至8成，以增加投資節水設施的誘因。（編輯：翟思嘉）1120108