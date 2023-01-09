美股勁揚有利台股 本週仍待觀察台積電法說會

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（中央社記者潘智義台北9日電）美國去年12月工資上調幅度以及新增就業成長溫和，降低市場對美聯準會升息的疑慮，帶動美股勁揚；法人認為，美股上漲雖有利台股，但本週台積電法說會仍是觀察指標。

美國聯邦準備理事會（Fed）升息壓力降低，美股道瓊工業指數6日上漲700.53點，或2.13%，收33630.61點；標準普爾500指數上漲86.98點，或2.28%，收在3895.08點；那斯達克指數上漲264.05點，或2.56%，收在10569.29點；費城半導體指數上漲117.581點，或4.67%，收在2636.101點。

台股6日收在14373.34點，上漲72.29點，週線收紅235.65點，終結連4黑。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股本週觀察指標為台積電法人說明會，美聯準會利率政策仍將左右美股走勢，接下來幾天台股不排除隨美股漲跌起伏。

國安基金官員日前證實，第4季例會將於10日召開。鑑於全球經濟轉趨下行、金融市場不確定因素仍多，市場預期國安基金委員會將決議持續護盤，穩定台股。

產業消息方面，光鼎生物科技7日公告去年全年營收新台幣2.31億元，創新高，年增29.1%。Qsep系列生物片段分析儀也於6日正式取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可。

工業電腦廠樺漢受惠於半導體產業等主要客戶擴大業務合作範疇，日前公布2022年12月合併營收約143.1億元，創單月新高，月增14.6%，年增18.6%，；2022年全年營收達1204.5億元，創歷史新高，年增24.7%。（編輯：郭無患）1120109