工業富聯贛州新廠首批設備進駐 拚3月投產

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海旗下工業富聯在中國江西贛州經濟開發區新廠，首批設備已進駐，為加速3月投產目標，中國富士康旗下iPEG事業群技術團隊也進駐贛州，設立玻璃組立贛州製造處。

鴻海和工業富聯在去年1月下旬曾公告河南裕展精密以人民幣50億元投資新設贛州富聯精密科技，持股比重100%，開啟工業富聯在贛州設立新廠進程。

位於贛州經濟開發區的工業富聯第三代新廠正在建設中，根據微信公眾號日前訊息，首批設備已經進駐，為加速投產，富士康旗下iPEG（Integrate Product Enclosure Group）事業群設立玻璃組立贛州製造處，相關技術團隊已從深圳觀瀾園區出發至贛州。

根據日前訊息，工業富聯贛州園區新廠預計今年3月投產，完工後，布局高階製造生產線及相關配套，生產智慧型手機零配件和高階裝備智慧製造。

中國媒體日前推測，工業富聯贛州新廠將布局蘋果iPhone關鍵零件產線，工業富聯贛州新廠項目總投資規模約人民幣131億元，預估完工進入量產階段並全產能開出後，年營收可到人民幣300億元。（編輯：楊凱翔）1120109