海外投資收益為子女買外幣保單 補稅近800萬元

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（中央社記者張璦台北9日電）國稅局今天表示，有民眾以海外投資收益，繳納子女投資型保單保費，被追繳贈與稅新台幣224萬餘元，且由於繳保費的錢來自海外營利所得，民眾卻未依規申報基本所得額，被補徵所得基本稅額545萬餘元並處以罰鍰。

財政部中區國稅局官員今天在記者會中表示，個人海外投資取得的營利所得，應列入個人基本所得額，在辦理年度綜合所得稅申報時，併同申報；如果無償為子女購買國內外幣投資型保單，也要記得申報贈與稅。

中區國稅局官員指出，近期查獲一名長年從事海外投資的民眾，在民國109年度將取得的海外營利所得，直接為自己、配偶及4名子女購買國內的外幣投資型一年期躉繳保單。

其中，民眾為4名子女各繳納保險費21萬美元，應視同贈與子女4人共84萬美元，折算約新台幣2461萬餘元，扣除當年度的贈與免稅額220萬元後，核定漏報贈與淨額2241萬餘元，而民眾經國稅局通知，已在期限內補申報及繳納贈與稅224萬餘元。

同時，官員指出，這名民眾繳納保險費的資金，源自於其海外營利所得，除上述繳納子女保險費84萬美元，再加計繳納本人及配偶保險費32萬美元，核定民眾109年度海外營利所得合計116萬美元，折算新台幣約3398萬餘元，民眾未依規定申報個人基本所得額，經補徵所得基本稅額545萬餘元並處罰鍰。

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官員表示，目前裁罰金額尚未出爐，但該名民眾補繳的贈與稅、所得基本稅額與罰鍰，合計料突破千萬元。

中區國稅局提醒，民眾若當年度有海外所得，應依規定申報，如果有以境外金融帳戶資金替子女繳納國內的外幣投資型保單保費，也應申報繳納贈與稅；如果發生短漏報，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，應儘速補報及補繳稅款並加計利息，以免遭受處罰。（編輯：潘羿菁）1120109