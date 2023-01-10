氣候變遷因應法三讀 業者盼政府協助開發替代能源
2023/1/10 18:27（1/10 18:52 更新）
立法院會三讀修正通過氣候變遷因應法。（中央社製圖）
（中央社記者賴言曦台北10日電）立法院會今天三讀修正通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放增訂徵收碳費機制。被視為高碳排產業的中鋼、亞泥等業者皆已做好減碳因應方案，希望政府協助產業開發氫能等環保替代能源。
立法院會今天三讀修正通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放，增訂徵收碳費機制；徵收對象得提出自主減量計畫，能有效減排且達指定目標者，適用優惠費率。新法也建立碳足跡核算標示因應減碳趨勢。
中鋼（2002）董事長翁朝棟接受電訪指出，碳中和在全球是重要議題，低碳轉型更是企業提升競爭力的必經道路。中鋼致力發展低碳鋼材，並協助中下游廠商進行碳盤查，提升台灣鋼鐵外銷競爭力，也希望政府結合研究單位，協助產業進行氫能等環保替代能源開發。
水泥大廠亞洲水泥（2610）表示，亞泥是全球第4家完成SBTi科學減碳目標設定，且公司也推動修正國家標準，為國內首家通過「卜特蘭水泥第三型」及「卜特蘭石灰石水泥」產品認證單位，並有成功外銷實績，石灰石水泥可取代一般水泥，每噸可節約8%的溫室氣體排放，除了節能減碳，也能有效降低碳稅。（編輯：張均懋）1120110
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