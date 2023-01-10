氣候變遷因應法三讀 分階段徵收碳費2050淨零排放

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（中央社記者郭建伸台北10日電）立法院會今天三讀修正通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放，增訂徵收碳費機制；徵收對象得提出自主減量計畫，能有效減排且達指定目標者，適用優惠費率。新法也建立碳足跡核算標示因應減碳趨勢。

此外，為因應國際碳關稅趨勢，三讀通過條文明定，為避免碳洩漏，事業進口經主管機關公告的產品時，應申報產品碳排放量，並依排碳差額繳交減量額度。

行政院會去年4月通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，修正草案經立法院委員會聯席審查及朝野協商；不過在最後一次朝野協商時，2050年淨零排放、主管機關、碳費徵收等關鍵條文仍未達共識。

立法院會今天採表決方式處理氣候變遷因應法保留條文，由於民進黨團具人數優勢，最後通過的是民進黨團版修正動議。

三讀通過條文明定，國家溫室氣體長期減量目標為民國139年（2050年）溫室氣體淨零排放，為達成目標，各級政府應與國民、事業、團體共同推動溫室氣體減量、發展負排放技術及促進國際合作。

三讀通過條文明定，行政院國家永續發展委員會應協調、分工、整合國家因應氣候變遷基本方針及重大政策，而中央主管機關應擬定國家因應氣候變遷行動綱領，至少每4年檢討一次；地方政府應依據行動綱領，邀集學者、專家、團體，訂減量執行方案，並送交地方政府的氣候變遷因應推動會。

為達成溫室氣體長期減量目標，三讀通過條文明定，得分階段對直接、間接排放源徵收碳費，費率由費率審議會訂定；直接排放源依排放量徵收，間接排放源依其使用電力間接排放量徵收，但生產電力排放源得檢具提供電力消費的排放量證明文件，向主管機關申請扣除。

三讀通過條文也明定，若碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源等措施，能有效改善溫室氣體排放量，得提出「自主減量計畫」，向主管機關申請核定碳費優惠費率。

碳費徵收後將納入溫室氣體管理基金，三讀通過條文明定，溫管基金專供執行溫室氣體減量及氣候變遷用途，包含補助獎勵事業投資溫室氣體減量技術、補助地方政府及機關執行業務等。

三讀通過條文明定，事業及政府得提出自願減量專案，並可申請帳戶，得將減量額度移轉交易或拍賣。

新法也加強氣候變遷人才培育與技術發展，並增訂強化資訊公開及公民參與機制。（編輯：蘇龍麒）1120110