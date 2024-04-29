憂制裁中國銀行嚴審對俄業務 企業交易轉向地下

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（中央社台北29日電）由於擔憂與俄羅斯過於密切的業務往來會成為美國制裁的對象，許多中國大型銀行嚴審甚至撤回對俄羅斯相關交易的融資。這個情形促使部分中國企業將對俄交易支付轉往村鎮銀行或檯面下管道。

華爾街日報日前引述知情人士報導，美國正在研擬制裁措施，以切斷中國部分銀行與全球金融體系的連結，華府官員希望藉此阻止北京對俄羅斯軍事生產的商業支援。

早在這個消息傳出前，與俄羅斯業務往來密切而被制裁的擔憂早已在中國金融機構間蔓延，部分大型銀行更進一步作出應對。

路透社引述消息人士指出，3月以來，中國的大型銀行已經加強了對與俄羅斯相關交易的審查，甚至完全停止業務，以避免成為美國制裁的目標。

金融機構「明哲保身」，卻對中國中小型出口商、特別是著重經營對俄業務的企業造成了壓力，因為銀行現在需要花費數月而非數天的審查，才能結算來自俄羅斯的資金，「無法使用官方管道正常進行業務」，迫使這些企業選擇利用非正統、灰色的支付管道，或是縮小業務規模。

一名與俄羅斯有業務往來的中國貿易商代表坦言，越來越多中俄之間的交易透過地下管道進行，但「這些管道存在很大的風險」。

中國的大型銀行因為擔心被制裁而減少相關業務，部分商人則轉往中國東北沿俄羅斯邊境的一些村鎮銀行開戶，但由於需求大幅增加，使得許多村鎮銀行忙不過來，有些商人表示須排隊好幾個月才能開戶。

在江蘇省經營化工機械的劉姓商人說，今年2月以來，原本往來的銀行已經停止了他與俄羅斯客戶間的付款業務，銀行信貸部門人員告訴他，出口重型設備的企業在收款方面將面臨更嚴格審查。

他說，今年2月選擇到吉林琿春農村商業銀行，但至今已等了3個月。

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報導另引述一名廣東上市公司的經理表示，上個月以來，公司在7家銀行開戶，但沒有一家銀行同意接受來自俄羅斯的付款。由於收款過程極其煩人，「我們最終沒有收到俄羅斯方面超過人民幣1000萬元（約新台幣4500萬元）的款項，我們就放棄了」。

他表示，會逐漸減少在俄羅斯的業務，因為收款過程過於緩慢，不利於公司的經營與資金管理，「況且，不知道未來會發生什麼事，這些管道有一天可能會完全關閉」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130429