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碳定價碳費先行 環保署112年討論徵收對象、費率

2022/12/28 14:19（12/28 15:01 更新）
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（中央社記者張雄風台北28日電）國發會公布2030強化減碳目標，有關碳定價的規劃，環保署今天表示，以先徵收碳費專款專用為主，若母法氣候法明年修法完成，將研議碳費細節，包含徵收對象、費率及檢核目標等。

國家發展委員會與環保署今天共同舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）強化目標為較基準年（2005）減少24%加減1個百分點。

關於台灣碳定價規劃，行政院環境保護署長張子敬會中表示，因為不希望碳費只是財政手段，徵收碳費希望訂定差異化，並讓產業認為投資減碳會有好處，才能促成減碳，因此不希望只是單一的數字。

影片來源：國家發展委員會 National Development Council

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀接受媒體聯訪時補充，關於是徵收碳費或是碳稅，過去1、2年間有與產業溝通，由於碳費徵收必須專款專用，因此產業界比較能夠接受。

蔡玲儀進一步說明，由於稅的徵收對象較廣，可能有使用能源都會徵收 ，需要財政部評估整體國家的經濟發展；此外收稅後會進入國庫編列，用途會是統收統支，與專款專用的情況可能會有落差。

蔡玲儀說，台灣的碳定價仍是碳費先行，可以很明確與減碳連結；國外雖然有碳稅，但有指定用途，與收碳費相似。

至於何時能夠對外公布，蔡玲儀說，「溫室氣體減量及管理法」正進行修法並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，需要待母法通過後才能進一步在規範下討論細節，因此最快預估會是明年進行。

蔡玲儀提到，目前的想法是針對排碳量達2.5萬噸的排碳大戶來徵收，但直接、間接（用電量）排放如何介定範圍，需要優先討論，這些排碳大戶就占國家溫室氣體排放約7成。

另外，蔡玲儀表示，也需要討論關於自主減量計畫的優惠費率、不同產業要有不同的檢核目標等。（編輯：陳清芳）1111228

#蔡玲儀
#環保署氣候變遷辦公室
#國發會
延伸閱讀
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