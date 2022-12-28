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拚2050淨零排放 龔明鑫：中小企業研議補助、減稅

2022/12/28 10:41（12/28 11:51 更新）
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國發會28日舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，由主委龔明鑫親自說明台灣2050淨零路徑階段減碳目標及戰略。中央社記者王騰毅攝 111年12月28日
國發會28日舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，由主委龔明鑫親自說明台灣2050淨零路徑階段減碳目標及戰略。中央社記者王騰毅攝 111年12月28日
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）政府力拚2050年淨零排放，國發會主委龔明鑫強調，淨零轉型也要兼顧公正轉型，「我們不會遺落任何人」；他並宣布將啟動大規模方案協助中小企業，研議方向涵蓋補助、減稅或是利息補貼等方式。

國發會及環保署今天共同舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」，公布12項關鍵戰略內容。

龔明鑫致詞時表示，淨零這件事情已經到了非處理不可的地步，台灣在國際供應鏈扮演重要角色，沒有辦法迴避這樣的浪潮，其實推動淨零可以創造很大商機；預計至2030年，淨零轉型可帶動民間投資約新台幣4兆元以上，創造產值5.9兆元，以及創造55.1萬個就業機會。

有鑑於淨零轉型是政府施政重點，龔明鑫強調，國發會作為國家發展重大計畫的規劃、審議、管考單位，未來國家重大建設計畫只要送國發會審議，都必須有淨零設計，國發會才會通過。

另外，龔明鑫也說，將啟動相當大幅度對中小企業的協助計畫，經濟部跟環保署已經啟動輔導團，這部分規模會加大，對於個別企業稅的減免、系統改善的直接補助，甚至貸款利息補貼，方向上都會設計，很快會對外公布。

龔明鑫表示，此舉有3層意義，一是中小企業面臨升級轉型壓力，政府必須給予協助，二是透過大規模協助及投入，也可以創造很大商業機會，讓相關產業鏈發展起來。

第三，協助中小企業可以落實政府對公正轉型的重視，確保推動淨零轉型的過程中，不會遺落任何人。

國發會報告也揭示協助產業淨零轉型4大面向，分別是建構企業碳盤查能力、提升企業減碳能力、協助企業掌握資訊、提升金融業淨零轉型的能力建構，並採兩大合作模式，一是先大後小、以大帶小的模式，二是結合產業公協會力量，並由國營事業以身作則，希望產業界共同朝淨零轉型努力前進。（編輯：張均懋）1111228

#龔明鑫
#國發會
#環保署
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