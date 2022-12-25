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淨零轉型12項關鍵戰略28日出爐 投入預算近9000億

2022/12/25 10:48
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（中央社記者潘姿羽、曾智怡台北25日電）政府力拚淨零轉型，預計28日公布12項關鍵戰略，揭示具體執行方案，估至2030年投入預算近新台幣9000億元，並將召開座談會，除了由相關部會進一步說明淨零執行策略，也將邀專家學者提出建言。

國發會今年3月底公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，展現政府朝2050年淨零邁進的決心，各部會則透過「12項關鍵戰略」制訂行動計畫，包括風電∕光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、電力、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等。

經費部分，規劃至2030年前投入預算近9000億元。

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攤開12項關鍵戰略可發現，能源為重中之重，根據經濟部提供資料，離岸風電、太陽光電估計在2026至2030年之間，新增近2兆元投資。另有生質能、地熱、氫能等前瞻能源加入，壯大零碳能源大軍；其中，氫能則將由台電、中油帶頭，健全氫氣供應與氫能應用市場。

國發會強調，2050年淨零轉型無法單靠現有技術與政策實現，需要加強能源轉型力度、投資創新產業，並從生產端及消費端進行產業及生活轉型；希望民間與政府攜手合作，共同達成轉型願景。（編輯：楊凱翔）1111225

#國發會
#經濟部
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