氣候績效指標台灣排第57名 環署：評比方式有爭議

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（中央社記者張雄風台北14日電）德國看守協會今天公布最新氣候變遷績效指標，台灣排名第57。環保署晚間表示，CCPI指標評比方式有爭議，各國都有疑慮，台灣與世界多數國家仍以2050淨零為目標、積極推動減碳計畫。

德國看守協會（Germanwatch）今天於埃及舉行記者會，公布對各國進行氣候變遷績效指標（Climate Change Performance Index Results, CCPI）評比結果。今年共有59個國家及歐盟進行評比，評比項目包括溫室氣體排放占40%，再生能源、能源使用及氣候政策各占20%。

今年結果如同往年，前3名從缺，最佳的第4、5名為丹麥和瑞典，智利、摩洛哥和印度為第6至8名；台灣今年評比排第57名，較去年微升1名。其他國家方面，日本第50名、中國第51名、美國第52名、加拿大第58名、韓國第60名。

行政院環境保護署晚間發布新聞稿直言「CCPI評分方式很難理解」。環保署舉例，在「溫室氣體排放」項目中，德國看守協會設定在巴黎協定路徑下，2030年台灣人均溫室氣體排放為2.7公噸二氧化碳當量，並據此判斷台灣會超過此標準；這樣的作法完全沒有考慮台灣產業結構，也不符合氣候公約共同但有差別的責任。

其他國家方面，環保署進一步列舉，2030年的人均溫室氣體排放目標韓國為2.5公噸、日本3.3公噸、中國4.6公噸、印度5.0公噸二氧化碳當量，看出評比對台、日、韓皆用非常不合理的目標來評分。

環保署進一步說明，在「再生能源」及「能源使用」評比項下，CCPI指標評分機制齊頭式以2050年再生能源需達100%及全球統一人均能源使用量作為各國目標；然而，對台灣屬獨立電網且為外貿導向的能源經濟特性相對不利，也反映在再生能源占比及能源使用等指標的表現。

環保署表示，2019年參加COP 25時已在記者會上表達此指標評比方式的爭議點，會抹煞很多國家在氣候變遷的努力；去年協會更將台灣人口數等數據弄錯；今年公布前亦有派員與協會人員當面溝通，並進行方法學上交流。

CCPI指標評比方式有爭議，但德國看守協會不願修改，環保署對此表示尊重。環保署強調，此排名不具參考價值，其他國家也有此疑慮；台灣與全球大多數國家一樣，已提出2050淨零排放路徑規劃，正在進行溫室氣體減量及管理法修法，持續積極務實推動各項減碳與調適工作。（編輯：張雅淨）1111114